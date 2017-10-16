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В Нарвском горсобрании будет девять новичков ({{commentsTotal}})

Выборы
Нарвское городское собрание.
Нарвское городское собрание. Автор: ERR
Выборы

В Нарвское городское собрание прошло восемь новых депутатов: по списку Центристской партии четыре человека, по списку избирательного союза "Наша Нарва" - пять человек. Всего в городском собрании 31 место. Большинство мест досталось Центристской партии.

От Центристской партии в городское собрание впервые выбрали директора директора Нарвского социального центра Татьяну Стольфат, врача из Vip Kliinik Тамару Комлову, и.о. директора Нарвской школы для взрослых Елену Каврус и и.о. директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович.

По списку избирательного союза "Наша Нарва" вперве в городское собрание прошли бизнесмены - член правления Viira Pluss Виктор Шемарин и член правления Trianon Сергей Горлач. Медсестра Нарвской больницы Вера Григорьева, советник Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Яна Кондрашева, руководитель нарвского представительства Tartu Hoiu-Laenuühistu и организатор Нарвских забегов Антон Праткунас.

Центристская партия в Нарвском горсобрании получила 23 места, у "Нашей Нарвы" - 8 мест.

Редактор: Артур Тооман



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