Представитель футболиста Пикка: "Ружомберок" вышел с нами на связь еще зимой

Словацкий футбольный клуб "Ружомберок", за который теперь будет выступать игрок сборной Эстонии Артур Пикк (24), проявлял интерес к атакующему защитнику еще зимой.

Об этом в среду, 18 октября, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал официальный представитель Артура Пикка Дмитрий Винокуров.

"Тренерский штаб "Ружомберока" обратил внимание на Артура Пикка еще в начале года, когда он вместе с БАТЭ готовился к новому сезону на сборах в Турции. Пикк им понравился, но на тот момент речь о переходе не стояла, поскольку "Ружомберок" не покупает футболистов - у клуба нет для этого финансовых возможностей. А когда в конце лета Артур Пикк расторгнул контракт с БАТЭ, представители "Ружомберока" вновь активизировались. Я общался со вторым тренером команды, мы быстро нашли общий язык по условиям контракта", - сказал Винокуров.

"В Словакии хорошая лига. Страна находится в центре Европы. На матчи местного первенства постоянно приезжают скауты из более сильных чемпионатов. Думаю, что это неплохой вариант для Артура", - добавил Дмитрий Винокуров.

В последний месяц СМИ писали об интересе к Пикку из Англии.

"Интерес действительно был, но до конкретики дело не дошло. Ждать не было смысла", - объяснил Винокуров.

"Надеюсь, что после года игры в высшей лиге Словакии Артур Пикк сможет сделать еще один шаг в своей карьере. "Ружомберок" рассматривает его как футболиста стартового состава", - добавил представитель эстонского футболиста.

Дебютировать за свой новый клуб Пикк сможет в ближайшую субботу в матче чемпионата Словакиии. Сегодняшнюю кубковую встречу своей новой команды он пропустит.