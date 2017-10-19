За ловлю лосося во время нереста можно получить штраф до 1200 евро

В связи с нерестом лососевых с 15 октября по 15 ноября в реках Эстонии действует запрет на ловлю лосося и морской форели. За соблюдением ограничений следят специалисты природоохраны и добровольцы, а нарушителям грозит штраф до 1200 евро.

Осенью лосось и форель направляются из моря в реку на нерест, а чтобы рыба была в этот период в покое, вылавливать ее в это время запрещено, рассказал главный инспектор Инспекции окружающей среды Эрик Партс в интервью для "Радио 4".

По его словам, запрет касается абсолютно всех внутренних водоемов Эстонии, но есть два исключения - река Ягала и река Нарва. Там для ловли лосося у рыбака должна быть специальная лицензия.

"В случае нарушения закона, против нарушителя возбуждается дело и назначается денежный штраф до 1200 евро. Размер штрафа зависит от многих обстоятельств и одним из них является количество выловленной рыбы. За одну рыбу можно получить штраф в размере от 96 до 960 евро. К этой сумме добавляется штраф за нарушение", - пояснил инспектор.

Как отметил Партс, рыбаки-любители понимают, что соблюдение закона необходимо для сохранения популяции лососевых, поэтому нарушителей среди них мало.

Однако существуют большие проблемы с браконьерами, действия которых приносят существенный ущерб окружающей среде.

"Уже в этом году с водоемов было снято несколько десятков сетей, а также было поймано несколько браконьеров", - отметил инспектор.

Помимо сотрудников инспекции за соблюдением закона следят и добровольцы из эстонского рыболовного сообщества, а также сотрудники Кайтселийта и полиции.

Предупреждающих знаков о запрете ловли рыбы практически нет, поэтому прежде, чем отправиться на рыбалку, Партс советует ознакомиться с правилами о рыболовстве. Также информацию можно получить по круглосуточному телефону 1313.