rus.err.ee

ФОТО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к столетию ЭР ({{commentsTotal}})

EV100
Президент Керсти Кальюлайд в Эстонском музее под открытым небом
Фотогалерея
9 фотографий
Фото: Президент Керсти Кальюлайд в Эстонском музее под открытым небом Автор: Анна Аурелия Минев, ERR
EV100

Президент Керсти Кальюлайд в воскресенье, 5 ноября, посетила Эстонский музей под открытым небом, где приняла участие в создании посвященного столетию Эстонской Республики ковра.

 

Акция по созданию ковра стартовала в середине апреля и завершится в феврале 2018 года, когда результат коллективных усилий эстоноземельцев подарят канцелярии президента.

Ковер будет отражать все 107 исторических приходов Эстонии, его создателей консультируют мастера Ану Рауд и Эне Парс. Ковер создается по инициативе и при поддержке музея. Автором ковра считается каждый, добавивший к нему хотя бы один ряд. Насколько известно, это первый подобный проект, в котором участвуют все желающие жители страны.

Ковер, длина которого должна по замыслу составить символические сто метров, с помощью расцветки и комбинаций узоров должен отразить все 107 приходов Эстонии. На данный момент готовы 90 метров из 100, в создании ковра уже приняло участие более 5000 человек.

Редактор: Виктор Сольц

керсти кальюлайдковер к столетию эр


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
"Горе от ума" в Русском театре.

Виктор Сольц: Горы от ума

Постановка "Грибоедов. Горе от ума" молодого российского режиссера Степана Пектеева в Русском театре уже вызвала немало споров. Скорее всего, будет сломано немало копий и в дальнейшем. Потенциальным зрителям совет: никого не слушайте, сходите в театр и составьте собственное мнение, ибо трактовок увиденного может быть масса. Ниже прилагается лишь одна из них.

ЭКОНОМИКА
03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

03.11

Биржевая цена электричества за последний месяц снизилась на 10%

02.11

СМИ: Linda Line может продать свое единственное скоростное судно в Грецию

02.11

Пассажиропоток Таллиннского аэропорта вырос в октябре на 22%

02.11

Свободники и EKRE хотят сократить расходы Канцелярии президента

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ фильма

ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

В субботу, 4 ноября, в кинотеатре "Артис" состоялся спецпоказ документального фильма эстонского режиссера Марианны Каат "14 падежей". Картину о проблемах интеграции посмотрела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Председательство Эстонии в ЕС
последние новости
16:14

ФОТО: Керсти Кальюлайд внесла свой вклад в создание ковра к столетию ЭР

15:50

Бывший лидер Каталонии сдался бельгийской полиции

15:44

Футбольная команда из Маарду выиграла первую лигу и пробилась в элиту

15:24

Стабильность превыше всего: истребители НАТО продолжают тренировки в небе над Эстонией

14:42

Более 250 человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции

13:58

ФОТО: Керсти Кальюлайд посетила спецпоказ документального фильма "14 падежей"

13:04

Лидер профсоюза химиков стала членом горсобрания Кохтла-Ярве

12:35

На следующей неделе пройдут выборы мэров Силламяэ и Нарва-Йыэсуу

11:42

К утру воскресенья ID-карты обновили 86 000 человек

11:27

Чемпионат Эстонии по художественной гимнастике привлек внимание президента страны

10:52

На Сааремаа из-за свечи сгорел дом

10:31

Из-за тайфуна во Вьетнаме погибли 27 человек

10:10

В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны по подозрению в коррупции

04.11

В воскресенье облачно с прояснениями, +6.. +10

актуальная камера
погода
топ читаемости
04.11

ФОТО и ВИДЕО: Таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки в багаже Обновлено

04.11

Рыйвас отказался отвечать, ночевал ли он на вилле Асвана в Сингапуре

03.11

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

04.11

В Причудье хотят открыть сто ресторанов местной кухни к столетию ЭР

04.11

ДТП c автобусом в Пярнумаа: водитель погиб, двое пассажиров в больнице Обновлено

01.11

Реформа налогообложения коснется и пенсионеров

04.11

Силламяэский "Калев" лишился лицензии и места в высшей лиге Обновлено

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

Простая схема: как вести себя в кризис системы ID-карт

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: