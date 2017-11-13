Уволенная с поста старейшины Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги дала присягу депутата Рийгикогу

Бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги, уволенная с этого поста по решению столичной мэрии, дала в понедельник присягу депутата Рийгикогу, где она заменила занявшего должность вице-мэра Таллинна Андрея Новикова.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

"Приступая к выполнению своих обязанностей члена Рийгикогу в XIII составе Рийгикогу, даю клятву сохранять верность Эстонской Республике и ее конституционному строю", - сказала Таммемяги в момент принесения присяги.

Мэрия Таллинна отправила Карин Таммемяги в отставку 17 февраля 2016 года. В городском управлении решение объяснили тем, что конфликты старейшины и ее заместителя Прийта Кутсера нарушали климат в рабочем коллективе. После увольнения Таммемяги старейшиной Пыхья-Таллинна стал Раймонд Кальюлайд.

Таммемяги оспорила увольнение в Таллиннском административном суде, который спустя год после подачи жалобы признал ее увольнение законным. Бывшая старейшина обжаловала это решение в окружном суде.

Летом прошлого года исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас подал заявление в прокуратуру, согласно которому после увольнения с поста старейшины Таммемяги не вернула городу портативный компьютер стоимостью свыше 1000 евро. Однако прокуратура признаков преступления на основании поданного заявления не нашла, а Таммемяги объяснила щекотливую ситуацию желанием мэрии повлиять на судебный процесс, в котором она оспаривает свое увольнение.

Председатель Центристской партии Юри Ратас сказал на прошлой неделе, что Таммемяги извлекла урок и сделала серьезные выводы из произошедшего.