Сайт силламяэского "Калева" закрыли за неуплату

Получить комментарии руководства клуба порталу rus.err.ee пока не удалось - ни президент "Калева" Александр Стародубцев, ни технический директор Юрий Жуков по телефону не доступны.

В компании Zone Media, предоставляющей клубу услуги хостинга, сообщили ERR, что информация о размере задолженности "Калева" является конфиденциальной.

Домен fcsillamae.ee был зарегистрирован в июле 2010 года. Срок его действия истекает в феврале 2018 года.

4 ноября лицензионная комиссия клубов Эстонского футбольного союза (ЭФС) приняла решение аннулировать лицензию футбольного клуба "Калев Силламяэ" из-за невыполнения лицензионных требований в связи с финансовыми проблемами.

Финансовый план "Калева" на 2017 год не был выполнен, и у клуба возникла задолженность перед работниками, игроками, клубами и футбольным союзом, а также Налогово-таможенным департаментом.

В новом сезоне "Калев" собирается играть во второй лиге.