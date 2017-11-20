Сайт силламяэского "Калева" закрыли за неуплату ({{commentsTotal}})
Официальный сайт силламяэского футбольного клуба "Калев" отключен за неуплату хостинга.
Получить комментарии руководства клуба порталу rus.err.ee пока не удалось - ни президент "Калева" Александр Стародубцев, ни технический директор Юрий Жуков по телефону не доступны.
В компании Zone Media, предоставляющей клубу услуги хостинга, сообщили ERR, что информация о размере задолженности "Калева" является конфиденциальной.
Домен fcsillamae.ee был зарегистрирован в июле 2010 года. Срок его действия истекает в феврале 2018 года.
4 ноября лицензионная комиссия клубов Эстонского футбольного союза (ЭФС) приняла решение аннулировать лицензию футбольного клуба "Калев Силламяэ" из-за невыполнения лицензионных требований в связи с финансовыми проблемами.
Финансовый план "Калева" на 2017 год не был выполнен, и у клуба возникла задолженность перед работниками, игроками, клубами и футбольным союзом, а также Налогово-таможенным департаментом.
В новом сезоне "Калев" собирается играть во второй лиге.
Редактор: Сергей Михайлов