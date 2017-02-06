Умер эстонский кинокритик Яан Руус

Яан Руус. Фото: Postimees/Scanpix

Кинокритик, журналист и редактор Яан Руус родился 23 ноября 1938 года в Таллинне. В 1961–1966 он работал в молодежной радиопрограмме на Эстонском радио, а с 1965 – редактором развлекательных программ, в 1966-1973 гг был редактором студии документальных фильмов на Tallinnfilm и с 1979-1981 гг редактором студии анимационных фильмов. В 1973-1978 Руус был редактором студии Eesti Telefilm, руководителем отдела сценариев, в с 1974 – членом сценарно-редакционной коллегии. С 1978–1979 гг Яан Руус был редактором кинорубрики в журнале "Серп и Молот". В журнале "Teater. Muusika. Kino" он был руководителем отдела о кино с 1981-1988, а с 1991-1999 – редактором.

С 1992–2015 гг Руус был редактором кинорубрики в Eesti Ekspress.

С 1971 года он был членом Эстонского союза кино. В 1997-1999 гг – членом правления AS Eesti Film и председателем экспертной комиссии.

В 1993 году Яан Руус основал Объединение эстонских киножурналистов. В 2004-2014 гг он возглавлял конкурсную программ EurAsia кинофестиваля PÖFF. В 2005 году Руус был награжден премией фонда «Капитал культуры» и в 2009 году – премией за дело всей жизни PÖFF. Также он был награжден орденом Белой звезды V степени (2001).