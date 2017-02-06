logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Умер эстонский кинокритик Яан Руус

Яан Руус. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:13
Рубрика: Культура

Умер легендарный кинокритик и журналист Eesti Ekspress Яан Руус (1938-2017).

Кинокритик, журналист и редактор Яан Руус родился 23 ноября 1938 года в Таллинне. В 1961–1966 он работал в молодежной радиопрограмме на Эстонском радио, а с 1965 – редактором развлекательных программ, в 1966-1973 гг был редактором студии документальных фильмов на Tallinnfilm и с 1979-1981 гг редактором студии анимационных фильмов. В 1973-1978 Руус был редактором студии Eesti Telefilm, руководителем отдела сценариев, в с 1974 – членом сценарно-редакционной коллегии. С 1978–1979 гг Яан Руус был редактором кинорубрики в журнале "Серп и Молот". В журнале "Teater. Muusika. Kino" он был руководителем отдела о кино с 1981-1988, а с 1991-1999 – редактором.

С 1992–2015 гг Руус был редактором кинорубрики в Eesti Ekspress.

С 1971 года он был членом Эстонского союза кино. В 1997-1999 гг – членом правления AS Eesti Film и председателем экспертной комиссии.

В 1993 году Яан Руус основал Объединение эстонских киножурналистов. В 2004-2014 гг он возглавлял конкурсную программ EurAsia кинофестиваля PÖFF. В 2005 году Руус был награжден премией фонда «Капитал культуры» и в 2009 году – премией за дело всей жизни PÖFF. Также он был награжден орденом Белой звезды V степени (2001).

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
"Актуальная камера +" 29.01.2017 (20:00)

Погода

foto
В понедельник в Эстонии ожидается мокрый снег

Новости Эстонии

foto
Обладатель серого паспорта Александр Пуштов позитивно воспринял идею Ратаса о гражданстве
 foto
Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений
 foto
Юри Ратас: возглавляемое центристами правительство сделает жизнь в Эстонии лучше
 foto
Генсеком Партии реформ стал Райт Пихельгас
 foto
В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства

Зарубежные новости

foto
Коммунисты России начали подготовку к столетию Октябрьской революции
 foto
ERR в Риге: Латвия стала теснее сотрудничать с Белоруссией, но не забывает и про Россию
 foto
Эксперты: влияние санкций на российский финансовый рынок было не слишком значительным