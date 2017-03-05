Педофил Меэлис Хансар просится на свободу

Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, ходатайствует о досрочном освобождении из тюрьмы.

Тартуский уездный суд в апреле рассмотрит возможность освобождения Хансара (41) под электронный надзор, передает портал ERR.ee.

Приговор в отношении Хансара вступил в силу весной 2015 года, когда Государственный суд не стал рассматривать кассацию его адвоката.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

Согласно обвинению Вируской окружной прокуратуры, Хансар совершил преступление на сексуальной почве летом 2013 года. Полицейские Идаской префектуру задержали педофила в сентябре того же года в Нарве.

С 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, распутность, неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка. Хансар совершал преступления в 1997-2004 годах, его жертвами были мальчики 8-13 лет.