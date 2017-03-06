Таллинн хочет, чтобы штрафы за превышение скорости поступали в бюджет самоуправлений

Таллинн внес предложение по изменению Закона о дорожном движении, чтобы штрафы, назначенные за нарушения, зафиксированные камерами дорожного наблюдения, поступали в городской, а не государственный бюджет.

"Мы внесли предложение об изменении Закона о дорожном движении и других законов, чтобы доход от штрафов получал владелец этих камер видеонаблюдения: если речь идет о государственных шоссе, то это государство, а если эти камеры являются собственностью Департамента шоссейных дорог и их устанавливает какое-нибудь местное самоуправление, то он получает эту доходную базу себе”, – приводит слова заведующего отделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа Postimees.

Он указал на то, что установка камеры и ее содержание обходятся дорого, и эти расходы необходимо за счет чего-то покрывать. По его словам, годовое обслуживание одной камеры, установленной на перекрестке Кристийне, обойдется примерно в 24 000 евро, а на перекрестке стоят две такие камеры: "Было бы разумно, если бы камера окупала свои расходы, тогда появятся и новые камеры".

В прошлом году Таллинн передал камеры в Кристийне в пользование Департаменту шоссейных дорог на пять лет, зафиксированные ими штрафы взимает и кассирует в госбюджет Департамент полиции и погранохраны.