Испанская "Барселона" вошла в историю Лиги чемпионов УЕФА

Провалив первый матч в Париже, сине-гранатовые сумели отыграться с 0:4, передают в четверг, 9 марта, "Новости спорта" на волне "Радио 4", отмечая, что на своем поле испанцы взяли убедительный реванш - 6:1.

На 95-й минуте, последней из добавленных арбитром Денизом Айтекином, вышедший на замену Серхи Роберто забил шестой гол, который и вывел "Барселону" в четвертьфинал. Счет двухматчевого противостояния - 6:5 в пользу сине-гранатовых.

Наставник "Барселоны" Луис Энрике посвятил победу тем, кто верил в "Барселону" после разгрома в Париже.

"Не думаю, что кто-то из нас переставал верить даже на секунду. Если закрыть глаза на пропущенный мяч, то "Барселона" показала великолепный футбол, мы сильно рисковали, но оно того стоило. Ключом к успеху стала наша эффективность. Хочу отметить тех, кто сохранял веру в "Барселону" после поражения со счётом 0:4. Этот успех посвящается им, поскольку это был не выставочный матч, а настоящий футбол", — приводит слова Луиса Энрике чемпионат.ком.

Главный тренер "ПСЖ"Унаи Эмери посетовал на ошибочные судейские решения.

"Анализируя произошедшее, можно согласиться с тем, что мы упустили великолепную возможность. То, что случилось в первом тайме, — наша вина, и у нас не получалось прессинговать и грамотно обращаться с мячом. Мы очень глубоко оборонялись, и у соперника было больше голевых моментов. Судейские решения были направлены против нас, и мы всё проиграли на последних минутах", — цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

"Барселона" стала первой в футбольной истории командой, которая прошла в следующий раунд плей-офф Кубка европейских чемпионов или Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.

Во втором вчерашнем противостоянии дортмундская "Боруссия" дома разгромила "Бенфику" 4:0 и прошла дальше. В Лиссабоне хозяева были скромнее, выиграв с минимальным счетом 1:0.

Ранее в 1/4 пробились "Бавария" и "Реал". Еще четыре четвертьфиналиста определятся на следующей неделе.