Айвар Похлак займется под эгидой УЕФА решением проблем крымского футбола и посетит полуостров

Президент Эстонского футбольного союза (ЭФС) Айвар Похлак вошел в состав комиссии УЕФА, которая будет заниматься развитием крымского футбола, на эти цели уже выделено 2 миллиона евро.

"Я принимал участие во встрече представителей УЕФА и Крымского футбольного союза, по итогам переговоров было принято решение выделить на развитие крымского футбола дополнительные средства", - заявил корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" президент ЭФС Айвар Похлак.

По словам Похлака, УЕФА выделит средства, которые пойдут на развитие двух крымских федераций: российской и украинской (созданной в Херсоне).

"Исполком УЕФА решил выделить 1 миллион для развития крымского футбола на украинской стороне и 1 миллион на развитие футбола на российской стороне", - отметил Похлак.

На вопрос корреспондента "АК на русском языке", когда президент ЭФС готов посетить полуостров, Похлак ответил, что обязательно поедет в Крым, поскольку необходимо на месте ознакомиться с тем, какая инфраструктура уже существует, а что еще дополнительно нуждается в развитии.

"На встрече было запланировано, что мы посетим Крым в течение ближайших шести месяцев", - добавил Похлак.

Президент ЭФС подчеркнул, что УЕФА занимается футболом, а не политикой. "С одной стороны, тема сложная. С другой - простая. Наша цель сделать так, чтобы люди и особенно дети, которые живут в данном регионе и которые хотят заниматься футболом, смогли бы это сделать", - сказал Похлак.