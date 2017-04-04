Спецслужбы: теракт в Петербурге мог совершить 22-летний уроженец Киргизии с гражданством РФ

"Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения", - передала русская служба Би-би-си, ссылаясь на ГКНБ

"ГКНБ Киргизии взаимодействуют со спецслужбами РФ", - сообщил во вторник "Интерфакс".

В свою очередь, источник в силовых структурах юга Киргизии заявил "Интерфаксу", что "по ориентировкам ГКНБ соответствующие структуры в Оше проверяют всю информацию, связанную с возможным исполнителем теракта в Санкт-Петербурге. В адресном бюро выясняют все сведения, связанные с ним: национальность, место проживания, когда выехал из Киргизии в РФ, родственные связи".

КНБ Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге, передает Би-би-си.

"Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", - сообщил заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков.

"Ранее в СМИ проходила информация о том, что к теракту причастен, возможно, гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший на данный момент уже 14 жизней. Около 50 человек до сих пор находятся в больницах.