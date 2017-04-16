Кальюлайд: независимость необходимо отстаивать ежедневно

В воскресенье, 16 апреля, с большого похода по давним границам между Эстляндией и Лифляндией начался трехлетний период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики. Выступая в местечке Кургья с приуроченной к этому событию речью, президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что независимость и право быть свободными надо отстаивать ежедневно, а государство, которому всего 100 лет, также требует постоянной заботы и любви.

Портал rus.err.ee и телеканал ETV+ приводят речь президента Керсти Кальюлайд в полном объеме.

Дорогие жители Эстонии!

В канун 100-летнего юбилея Эстонского государства очень приятно находиться здесь, в Кургья, в маленьком эстонском местечке, имеющем большую историю.

Есть страны, история которых в разы длиннее нашей. Но для малого народа, который живет, с точки зрения геополитики, в неспокойном месте целых сто лет, – это большой срок. Большой, потому что сила жизни любого малого народа постоянно подвергается испытаниям. Многие народы исчезли, эстонский народ выжил. Какая-то сила всё время хранила нас даже в самые тяжелые времена.

Сила, которая хранила нас, – это история наших предков. Я убеждена, что духовные основы современной Эстонии были заложены не 100 лет назад, а еще несколькими поколениями ранее. Абсолютно определенной точки отсчета здесь быть не может. Но с течением времени определились три мощных, определяющих и ведущих вперед цели нашего народа:

Быть хозяином в своем доме, на своей земле.

Петь на эстонском языке.

Дать своим детям хорошее образование.

Это стало основным законом эстонской души и по сегодняшний день является основным законом души нашей родины.

Свернуть с выбранного пути нас не заставили ни войны, ни трудности, ни жизнь при оккупации. Эти желания вели нас вперед, обеспечив сохранение Эстонии.

Сегодня у нас есть повод подумать с благодарностью о тех, кто оставил нам такой ясный путь, определил нашу судьбу и вектор развития. Думая о них, мы действительно чувствуем веяние времени, как научил нас Певческий праздник 2014 года. Все наши предшественники имели имена, некоторые из них – великие, но значение имеет всегда и только – именно воля народа.

Людям, живущим сегодня в Эстонии, судьбой дарована возможность сохранять, защищать и развивать наше государство и нашу культуру. Для нынешней эпохи естественно, что нас ведет вперед, прежде всего, разнообразие мнений. Нас поддерживает многообразная и разносторонняя, по своей сути часто международная культура Эстонии.

Настолько свободного и мощного времени Эстония еще не видела.

Мы защищены, нас поддерживают демократические государства-единомышленники с общим пониманием государства свободных граждан. Более того, мы представляем одну из немногих в мире историй успеха – за 25 лет из состояния неустроенности и оккупации мы пришли к цифровому обществу со средним доходом. Сейчас мы больше, чем показывает карта и считает население статистика.

Мы на верном пути, потому что малое государство не может мыслить мелко.

Небо над нашим миром далеко не безоблачно, в нем таится много новых и неожиданных угроз. Независимость и право быть свободными надо отстаивать ежедневно. Государство, которому всего 100 лет, также требует постоянной заботы и любви. Это несложно, ведь любовь к государству мы ощущаем в тысячах мелочей и видим ее каждый день. Мы замечаем ее в глазах, когда улыбаемся друг другу. Любовь к своему государству выражается и в том, когда сильные сочувствуют слабым и помогают им.

В Эстонии живут представители более 100 национальностей. Истории их предков часто совсем иные. Нас хоть и не объединяет общая история, но может объединить Эстонское государство – демократическая и свободная страна.

Рассказ всем о нашей Эстонии, общие дела, знакомство с ее историей и культурой в небывалом объеме в рамках юбилейных мероприятий – всё это способствует тому, чтобы все, кто связал свое сердце с Эстонией, гордились вместе с нами нашим государством.

Нет ничего более привлекательного, чем гордый гражданин. Нет большей гарантии безопасности, чем он. И никто в жизни не может быть успешнее гордого гражданина.

Здесь, в Кургья, в маленьком эстонском местечке, имеющем большую историю, мы сегодня ясно ощущаем, что доброй воли в Эстонии гораздо больше, чем хорошей погоды в апреле. Именно добрая воля является определяющей. Именно она служит решающим фактором достойного исполнения роли юбилейного года. Люди отмечают даты не для того, чтобы почивать на лаврах, а чтобы вместе, общими действиями, выразить почет и уважение друг к другу.

Чтобы Эстония не была просто государством и местом проживания, а нашим домом. Мы все знаем, что слово «дом» имеет особое значение. Это то место, где мы можем, даже должны, думать, смотря в будущее, через поколения. Такую возможность сполна дает нам юбилейный год.

И тогда где-то там, неизмеримо далеко от нас, по ту сторону радуги, наши наследники смогут отметить тысячелетие Эстонии. Наши предки оставили нам самый красивый подарок – независимую Эстонию. Сегодня в Кургья и еще много раз в других местах, мы душой вместе, чтобы исполнить свой долг перед временем – передать этот подарок будущим поколениям.