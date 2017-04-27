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Эксперты: пересмотр въездной квоты для граждан Украины необходим для роста экономики Эстонии ({{commentsTotal}})

Таллинн. Иллюстративная фотография.
Таллинн. Иллюстративная фотография. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония
Эстония
Дан Ротарь

По данным Департамента полиции и погранохраны за первые четыре месяца этого года количество временно трудоустроенных граждан Украины в Эстонии уже больше, чем за весь прошлый год. Если в прошлом году их число составляло 1226 человек, то по состоянию на 25 апреля оно уже равняется 1264. Это вынуждает правительство пересмотреть величину въездной квоты, передала служба новостей "Радио 4".

Председатель союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар считает, что величину въездной квоты необходимо пересмотреть, потому как если этого не сделать, будет расти количество украинцев, работающих нелегально. Пересмотр квотирования поможет законному урегулированию распределения рабочих мест среди приезжих.

"С одной стороны, количество вакансий растет, в то же время мы видим, что растет число безработных. Причина проста – квалификация людей не соответствует требуемой. Нам не хватает рабочей силы сегодня, такая же картина ожидается в будущем, поэтому надо пересмотреть квоты", – пояснил свою позицию Тоомас Тамсар.

Руководитель европейской службы занятости в эстонской Кассе по безработице Марта Тракс также подтверждает, что потребность в дополнительной рабочей силе есть. Она отметила, что в данный момент рынок труда очень оживлен, и эстонские работодатели предлагают более 7500 вакансий.

"Активность в Эстонии высокая, но на рынок выходят все меньше и меньше молодых людей. Если посмотреть на долгосрочные прогнозы, то через 10 лет работников в возрасте 20-34 лет будет на четверть меньше, – сказала Марта Тракс. – На данный момент работодатели говорят, что специалистов не найти и привоз рабочей силы из других стран – одно из решений проблемы".

Тракс отметила, что скорее всего привоз рабочей силы из-за рубежа никак не отразится на положении долгосрочных безработных в Эстонии, потому что их трудоустройством продолжает заниматься Касса по безработице, а привоз работников из-за рубежа необходим для роста экономики. В отмене же или пересмотре квоты Тракс опасности не видит: "Если квотирование отменят, то останутся различные поправки к закону об иностранцах, которые регулируют эту сферу. Это не говорит о том, что наш рынок труда будет не защищен".

Руководитель Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) Дмитрий Бурнашев сказал, что их организация сталкивается с ограниченным количеством этнических украинцев и чаще всего это люди с эстонскими корнями, которым оказывают помощь в переезде на историческую родину. Однако и он отметил, что интерес к Эстонии со стороны Украины действительно возрос.

"Мы можем отметить, что у людей, приезжающих из Украины, как правило, достаточно серьезная мотивация к интеграции в общество. К примеру, украинские врачи, работающие в Ида-Вирумаа, очень быстро справляются и с языковыми требованиями, и с другими требованиями, не говоря уже о квалификации и внесении в реестр", – прокомментировал Дмитрий Бурнашев.

Представители Министерства внутренних дел отметили, что в данный момент вопрос въездной квоты анализируется и, судя по всему, правительственный кабинет снова обсудит его в мае.

Источник: Ирина Киреева



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