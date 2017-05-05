Самолет РФ, предположительно с Лавровым на борту, нарушил воздушные границы Эстонии

Эстонские власти зафиксировали нарушение российским самолетом ИЛ-96, принадлежащим управлению делами президента РФ, воздушного пространства страны. В этом году это первый подобный случай.

Инцидент произошел еще в среду вечером, но Генштаб Сил обороны Эстонии проинформировал об этом общественность только днем в пятницу, 5 мая.

Как передают Силы обороны, нарушение произошло в районе острова Вайндлоо.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находился глава МИД РФ Сергей Лавров, который направлялся с визитом в Финляндию.

У самолета был включен транспондер, но он не представил полетный план. В момент нарушения границы ИЛ-96 не находился в радиоконтакте с авиадиспетчерской службой Эстонии.

МИД ЭР уведомил об инциденте посольство РФ в Таллинне.

В прошлом году российские самолеты семь раз нарушали воздушное пространство Эстонии.

Самолет с Сергеем Лавровым не борту на пути в Финляндию. Автор: Twitter