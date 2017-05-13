Почта Эстонии выпустила марку в честь председательства Эстонии в Совете ЕС

Номинальная стоимость марки составляет 1,40 евро. Ее дизайн создал художник Индрек Ильвес, марка отпечатана тиражом 30 000 экземпляров.

С 13 мая марка поступит в продажу во все отделения Eesti Post. Все, кто приобретут марку в субботу, смогут получить штамп первого дня в таллиннском представительстве Eesti Post по адресу Нарвское шоссе, 1.

Эстония будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря 2017 года, приняв председательство от Мальты.