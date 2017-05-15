К 100-летию Эстонской Республики в Нарве планируют разбить парк с экзотическими деревьями ({{commentsTotal}})
Город Нарва запланировал строительство парка площадью около 5 гектаров к 100-летию Эстонской Республики.
Департамент городского хозяйства приступил к поискам проектировщика парка, сообщил в понедельник новостной портал ERR.
В концепции парка объединяются три инициативы — "100 дубов", "Роща народов Эстонии" и "Народный парк GLORIA", выдвинутых, соответственно, Государственной канцелярией, НКО "Ида-вируский интеграционный мост" и НКО "Новый мост".
В описании конкурса на поиск проектировщика указывается, что в Нарве решили объединить три проекта в интересах синергии и построить публичный парк на территории между улицами Вабадузе, Раквере и Пушкина.
Работы предполагается начать этой осенью и завершить летом 2018 года.
Проект парка предусматривает небольшой сквер на возвышенности с фонтаном и скамейками в ограждении кустарников и невысоких деревьев. От фонтана будут расходиться дорожки, а сама территория парка будет состоять из зон, отделенных друг от друга аллеями, обсаженными кустарниками и хвойными деревьями.
В парке планируется высадить множество кустарников и деревьев, в том числе экзотических.
Зона для активного отдыха будет находиться у дома 20 по улице Вабадузе. Здесь появится "Дом свободного творчества", а также площадка для спортивных игр на 50 человек и детская площадка.
В парке также установят освещение, лестницы и садовую мебель. Горуправа также желает, чтобы склон с обнажением глинта на пустыре, на котором запланирован парк, получил более заметное и декоративное оформление.
Редактор: Андрей Крашевский