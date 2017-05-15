К 100-летию Эстонской Республики в Нарве планируют разбить парк с экзотическими деревьями

Департамент городского хозяйства приступил к поискам проектировщика парка, сообщил в понедельник новостной портал ERR.

В концепции парка объединяются три инициативы — "100 дубов", "Роща народов Эстонии" и "Народный парк GLORIA", выдвинутых, соответственно, Государственной канцелярией, НКО "Ида-вируский интеграционный мост" и НКО "Новый мост".

В описании конкурса на поиск проектировщика указывается, что в Нарве решили объединить три проекта в интересах синергии и построить публичный парк на территории между улицами Вабадузе, Раквере и Пушкина.

Работы предполагается начать этой осенью и завершить летом 2018 года.

Проект парка предусматривает небольшой сквер на возвышенности с фонтаном и скамейками в ограждении кустарников и невысоких деревьев. От фонтана будут расходиться дорожки, а сама территория парка будет состоять из зон, отделенных друг от друга аллеями, обсаженными кустарниками и хвойными деревьями.

В парке планируется высадить множество кустарников и деревьев, в том числе экзотических.

Зона для активного отдыха будет находиться у дома 20 по улице Вабадузе. Здесь появится "Дом свободного творчества", а также площадка для спортивных игр на 50 человек и детская площадка.

В парке также установят освещение, лестницы и садовую мебель. Горуправа также желает, чтобы склон с обнажением глинта на пустыре, на котором запланирован парк, получил более заметное и декоративное оформление.