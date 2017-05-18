"Нескучный Weekend": чем заняться в выходные

Пятница, 19 мая

Концертный холл CatHouse приглашает на концерт финского артиста танцевальной музыки Alex Mattson. Благодаря своей индивидуальности, эмоциональности и динамичному стилю музыки, Alex Mattson очень быстро стал популярным. Двери холла откроются в пятницу, 19 мая, в 23.00.

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Суббота, 20 мая

SEB Maijooks – большой забег для женщин. В этом году организаторы ждут на забег 15000 женщин. На семикилометровую дистанцию приглашаются любители бега, ходьбы и скандинавкой ходьбы. Забег пройдет в субботу, 20 мая. Старт на Певческом поле в 10.00.

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Tallinn Whisky Show приглашает всех в отель Хилтон. Виски-шоу соберет профессионалов и любителей виски, чтобы испробовать более 60 видов виски и коктейлей с виски. Мероприятие состоится в субботу, 20 мая, в отеле Хилтон в 15:00.

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В честь Ночи Музеев Таллиннский зоопарк приглашает на "Игры в ночь". Первые 100 посетителей смогут бесплатно пройти по экологическим тропам зоопарка, приняв участие в игре, в ходе которой надо будет найти ответы на вопросы. Позже зоолог Алексей Туровский расскажет об играх в животном мире. В аудитории покажут фильм "Танец природы", который в 2007 году был удостоен гран-при Маталуского фестиваля фильмах о природе. Ночь музеев в Зоопарке начнется в субботу, 20 мая, в 18.00.

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Тренинг, который не оставит вас равнодушным, ведь вам будут помогать Лошади. В суете нашей жизни, мы теряем наше лицо, наши ценности, наши мечты и стремления. Мы забываем, что означает радоваться и жить по-настоящему. Под руководством Анастасии Субботиной в субботу, в 12.00 в Lepa tall в Коеравере, Ляэне-Вирумаа пройдёт тренинг "Быть собой".

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Добро пожаловать на одно из самых ярких музыкально-поэтических событий в русскоязычном музыкальном мире Таллинна. Чернильница - это новый цикл мероприятий, призванный создать для творческих людей, а также публики, предпочитающей интеллектуальный отдых, пространство, в котором можно было бы отдохнуть душой и послушать интересную поэзию, лирику и авторские песни и музыку от местных незаурядных авторов. Собранные средства будут переданы на оплату консультаций и реабилитации Георга Комкова с синдромом Ди-Джорджи, в Санкт-Петербургском научно-исследовательском психоневрологическом институте имени В.М.Бехтерева. Мероприятие состоится в Русском театре в субботу, 20 мая, в 18.00.

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20 мая, в субботу, в концертном зале Cathouse выступит Noize MC. Noize MC - главный российский рок- и рэп-исполнитель, голос и кумир поколения нулевых, обладающий талантом фристайлера. Noize MC создал свой индивидуальный музыкальный почерк. Именно Noize MC стал главным специалистом по резонансным трекам.

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