В Нарве судят полицейского за превышение служебных полномочий

В Вируском уездном суде начались слушания по делу о превышении власти: 28-летний сотрудник Нарвского отедления полиции обвиняется в том, что он необоснованно применил силу к 30-летнему гражданину, получившему легкие телесные повреждения.

Согласно обвинению, события разворачивались 17 сентября прошлого года в одном из баров курортного города Нарва-Йыэсуу. Туда по вызову прибыл в составе патруля ныне обвиняемый полицейский, и там же он применил силу к потерпевшему мужчине.

Расследование этого дела было инициировано и проведено службой внутреннего контроля полиции, о чем сообщил "Северному побережью" начальник Нарвского отделения Сергей Андреев.

Пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в свою очередь, рассказала, цитируя материалы дела: "Потерпевший не оказывал сопротивления, поэтому действия полицейского для достижения желаемого результата не были пропорциональными. С учетом конкретных обстоятельств, они не были нужными, поэтому полицейский, применяя силу, превысил разрешенные границы".

"На сегодняшний день сотрудник продолжает работу, и об отстранении его от службы на время рассмотрения дела в суде вопроса не стоит", — добавил полицейский руководитель Сергей Андреев.

По его словам, обвиненный полицейский по работе характеризуется положительно, к своим обязанностям относится со всей ответственностью. Его стаж работы в полиции насчитывает пять лет и почти три месяца.

По закону, уголовная статья о превышении власти при исполнении должностных обязанностей со стороны чиновника с применением оружия, спецсредств или силы предусматривает денежное наказание или тюремное заключение на срок от одного до пяти лет.