К столетию ЭР выпустили новую почтовую марку

Марка имеет номинал в 1,5 евро, что позволяет посылать письма и открытки по всему миру.

Первые приглашения с новой маркой и конвертом первого дня ЭР100 были отправлены из госканцелярии 11 общинам эстонцев, живущим за границей; персональное приглашение приехать в Эстонию отправили также генеральному организатору ESTO 2019 Сирле Сёоти.

Автор почтовой марки ЭР100 и конверта первого дня – Индрек Ильвес. В работе над оформлением марки Ильвес использовал визуальную идентичность ЭР100, триколор и природу Эстонии. Всего будет изготовлено 600 000 марок.

С создания Эстонской Республики в 2018 году минует сто лет. Празднование столетия началось в апреле 2017 года, когда исполнилось сто лет с момента объединения территории Эстонии, кульминация будет 24 февраля 2018 года, в 2019 году внимание будет обращено на поворотные и важные моменты Освободительной войны, а завершится празднование юбилея в феврале 2020 года, когда исполнится сто лет со дня заключения Тартуского мира.