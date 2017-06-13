Торговавшие амфетамином в Нарве мужчины проведут за решеткой почти шесть лет

В Нарвском судебном доме Вируского уездного суда двое мужчин - 31-летний Сергей Кирсанов и 29-летний Дмитрий Аргунов - были признаны виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере и приговорены к реальному тюремному заключению. Проходившие по этому делу две женщины - 26-летняя Кристина Кузнецова и 30-летняя Ольга Аргунова - получили условные сроки.

Кирсанов, Аргунов, Кузнецова и Аргунова были признаны виновными в порядке согласительного производства, передает пресс-служба судов первой и второй инстанции.

Кирсанов получил пять лет и восемь месяцев тюрьмы, Аргунов должен будет провести за решеткой пять лет, семь месяцев и 28 дней.

Аргунова получила четыре года и восемь месяцев условно, а Кузнецова - четыре года, три месяца и три дня. Испытательный срок для женщин - пять лет.

Кирсанов и Аргунов ранее наказывались в уголовном порядке, а Кузнецова и Аргунова - нет.

Согласно обвинению, 4 февраля прошлого года Кирсанов, приобрел 500 граммов содержащего амфетамин порошка, который должен был, согласно договоренности, продать Аргунову по цене 4,50 евро за грамм. Кирсанов передал упаковку содержащего амфетамин вещества Кузнецовой, которая вместе с супругами Аргуновыми доставила ее в место жительства Аргуновых. Там в порошок добавили примерно 100 граммов сахарной пудры, после чего получившееся вещество было расфасовано по пакетикам, чтобы его было удобно продавать.

Затем Аргунова и Кузнецова с тремя пакетиками, в которых было примерно 200 граммов наркотического вещества, отправились по следующим адресам, куда следовало передать наркотики, однако по дороге женщин задержали полицейские.

Дмитрий Аргунов был в тот же день задержан как подозреваемый и с тех пор находился под стражей. В январе этого года Аргунов вместе с сообщником сбежал из арестантского дома в Нарве, но его быстро поймали и вернули за решетку.