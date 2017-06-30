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Таллиннский "Инфонет остался без главного тренера ({{commentsTotal}})

Александр Пуштов работал в
Александр Пуштов работал в "Инфонете" с конца 2011 года. Автор: ERR
Спорт
Спорт

В пятницу, 30 июня, Александр Пуштов покинул пост главного тренера футбольного клуба "Инфонет".

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал исполнительный директор клуба Александр Алтосар.

"После неудачной игры на Мальте руководство клуба и Александр Пуштов собрались, чтобы обслужить сложившуюся ситуацию. По итогам встречи было принято решение прекратить наше сотрудничество. Подчеркну, что решение это было обоюдным. Команде нужен новый всплеск, новые эмоции. Александр Пуштов это прекрасно понимает. Всем было понятно, что нужно что-то менять. И мы решили сменить главного тренера", - рассказал Алтосар.

"Пока исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Брагин. Но поскольку на Мальте он был удален, то на ответную встречу против "Хибернианса" команду выведет наш технический директор Дмитрий Скиперский. После ответной встречи приступим к поискам нового наставника", - добавил Александр Алтосар.

"Наша цель на этот чемпионат - попасть в тройку призеров. Ну а в Лиге чемпионов намерены преодолеть первый отборочный круг. Да, мы уступили 0:2 в первой игре, но потенциал у команды есть. Этот счет можно отыграть", - уверен

Александр Пуштов возглавил "Инфонет" в конце 2011 года. Под его руководством клуб уже в первый сезон вышел в высший дивизион. В прошлом году "Инфонет" впервые в истории стал чемпионом Эстонии. В этом году в копилку клуба были добавлены еще два трофея - Суперкубок и Кубок Эстонии.

"Мы очень довольны сотрудничеством с Пуштовым. Его приглашение в клуб - это моя инициатива. Под его руководством "Инфонет" рос и развивался. Мы выиграли в Эстонии все возможные трофеи. Клуб очень благодарен Александру Пуштову. Мы готовы оставить его в своей системе. Возможно, что он продолжит работу в "Инфонете". Но пока не готов сказать, в какой роли", - заключил Александр Алтосар.

В прошлый вторник, 27 июня, "Инфонет" на выезде уступил мальтийскому "Хиберниансу" со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет 4 июля на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне.

Редактор: Сергей Михайлов



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