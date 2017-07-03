Стала известна программа "Дней Довлатова" в Таллинне ({{commentsTotal}})
Литературный фестиваль "Дни Довлатова" в этом году пройдет с 25 по 27 августа. С программой мероприятий можно ознакомиться на портале rus.err.ee.
Пятница, 25 августа:
В 18:00 в Союзе писателей Эстонии (Харью, 1) пройдет открытие фестиваля.
Приветствия председателя Союза писателей Эстонии Тийта Алексеева, художественного руководителя фестиваля Елены Скульской, организатора первых Дней Довлатова в Таллинне Оливера Лооде.
Выступление писателя, главного редактора петербургского журнала "Звезда", одного из самых близких друзей Довлатова Андрея Арьева: "Довлатов. Человек-артист".
Открытие выставки Александра Флоренского — оформителя книг Довлатова; выставку представляет петербургский галерист Кирилл Авелев.
Творческий вечер Александра Гениса: "За что любят Довлатова?"; книги писателя "Камасутра книжника", "Обратный адрес", "Картинки с выставки" представляет главный редактор издательства "Редакция Елены Шубиной" Елена Шубина.
Суббота, 26 августа:
12.00 Экскурсия Йосефа Каца по Довлатовским местам Таллинна.
Запись по адресу bltz@hot.ee
15.00 Loomingu Raamatukogu представляет: беседа Александра Гениса и его эстонского переводчика Тоомаса Калля (на эст.яз).
Vaba Lava, Теллиски, 60а
15.00 Лекция историка моды Марины Скульской "Мода эпохи Довлатова".
Союз писателей Эстонии (Харью, 1)
18.00 Творческий вечер петербургского писателя и кинодокументалиста, организатора "Дня Д" Льва Лурье "Ленинград Довлатова".
Союз писателей Эстонии (Харью, 1)
Воскресенье, 27 августа:
11.00 Экскурсия Натальи Сааль по Довлатовским местам Таллинна.
Записываться по адресу dovlatov.fest.ex@gmail.com
13.00 Круглый стол: Андрей Арьев, Александр Генис, Елена Скульская.
Союз писателей Эстонии (Харью, 1)
18.00 Гала-концерт "Довлатовский марафон": уникальный состав выступающих – от Нью-Йорка до Силламяэ!
Первый фестиваль "Дни Довлатова" прошел в Таллинне в 2011 году и порадовал любителей культуры трехдневной насыщенной программой. В дальнейшем его проводили каждый год, несмотря на определенные финансовые трудности. Но из-за нехватки средств в 2014 году фестиваль продлился уже всего один день, а в 2015 году и вовсе не состоялся.
Редактор: Сергей Михайлов