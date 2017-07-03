Начальника Таллиннской погранзаставы задержали нетрезвым за рулем, он подал в отставку

Сотрудники полиции в воскресенье, 2 июля, поздно вечером задержали в Хааберсти отстранили от вождения автомашины начальника Таллиннской пограничной заставы Пыхьяской префектуры, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Ляэне-Харьюского полицейского патруля в воскресенье проверили сигнал, поступивший в кризисный центр сразу после десяти часов вечера о двигавшемся по Ыйсмяэ теэ автомобиле. Автомашину вел начальник Таллиннской пограничной заставы Пыхьяской префектуры Тоомас Кааръярв, сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В понедельник Кааръярв подал заявление об уходе с работы, и был от должности освобожден.

Кааръярв ехал на личном автомобиле в нерабочее время, посредством индикатора было установлено, что он употреблял алкоголь. Точный уровень алкоголя установит экспертиза.

По словам Пыхьяского префекта Кристьяна Яаани, поведение служащего полиции достойно сожаления.

"Работа сотрудника охраны правопорядка заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность и быть примером в какое угодно время. Вождение автомобиля человеком, употребившим алкоголь, недопустимо,- заявил Яани в пресс-релизе. - Это болезненный удар по нашим ценностям, которые мы сами укореняем в обществе. Мы каждый день работаем над тем, чтобы на дорогах Эстонии стало меньше несчастных случаев. Его поведению нет никакого оправдания".

В связи с инцидентом возбуждено делопроизводство.