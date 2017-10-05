После открытия в Нарве новой улицы ученики Пяхклимяэской гимназии оказались в опасности

Открытие в сентябре рядом с Пяхклимяэской гимназией новой улицы 5-я Рохелине резко увеличило поток автомобилей у школы. Родители учеников и администрация школы сетуют, что машины не пропускают пешеходов, и опасаются за безопасность детей. Власти Нарвы и полиция ищут варианты решения проблемы.

По словам директора Пяхклимяэской гимназии Ольги Элкснин, из-за открытия новой улицы движение у школы стало двусторонним, а по той части дороги, где прежде ходили пешеходы, теперь стали ездить и автомобили. Транспортный поток заметно увеличился, во дворе школы нет организованной парковочной зоны, водители маневрируют между детьми, а дети идут между автомобилями, которые пытаются выехать задним ходом с парковки или развернуться.

"Родители жалуются еще и на то, что когда автомобили паркуются у вспомогательного здания рядом со стадионом, то возможность двустороннего движения уже исключается. Для того, чтобы разъехаться, одному из водителей, направляющихся в сторону Таллиннского шоссе, приходится брать правее - а там уже идут люди. Возникает опасная ситуация. Наиболее проблемное время - в 7:45, когда многих младшеклассников родители привозят на машинах", - рассказала директор.

Мама одного из учеников школы Тамара Ляхова добавляет: "После открытия дороги поток машин с Таллинского шоссе возрос в несколько раз, участок около школы превратили в проезжую часть. На новом пешеходном переходе водители не пропускают детей до тех пор, пока там не появится взрослый и не выйдет на проезжую часть. Тротуар сделан до угла школы, далее следует опасный пятачок, через который ребенок должен пройти, чтобы попасть в школу. При этом на пятачке машины пытаются развернуться, движение идет в двух направлениях, возникает неразбериха".

Полиция в курсе проблемы

Как сообщили в Идаской префектуре порталу rus.err.ee, с начала учебного года полиция получила один вызов к Пяхклимяэской гимназии. Звонивший проинформировал власти о нарушениях ПДД водителями автомобилей, но прибывший на место патруль нарушителей не обнаружил.

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб отметил, что на подъезде к школе установлен знак, ограничивающий скорость движения до 30 км/час, а также знак, обозначающий окончание запрета на парковку.

"В то же время на другой стороне ведущей во двор дороги установлен знак, который свидетельствует о том, что данная зона предназначена как для пешеходов, так и для водителей. Это означает, что автомобили не должны ехать быстрее 20 км/час. Водители должны уделять особое внимание пешеходам, чтобы не подвергать их опасности", - сказал Урб.

"Со своей стороны мы обязательно поднимем этот вопрос в комиссии по вопросам организации дорожного движения и предложим возможность найти решение вместе", - добавил Александр Урб.

Город установит "лежачего полицейского"

По словам старшего специалиста по организации дорожного движения Департамента городского хозяйства Александра Куксина, ведомство использует все имеющиеся средства для оперативного вмешательства в ситуацию, стараясь обеспечить безопасность пешеходов. "На данный момент там уже стоит знак "Жилая зона", который обязывает водителей двигаться со скоростью не более 20 км/час или же со скоростью пешехода. В приоритете в жилой зоне именно пешеходы. Но, к сожалению, мы не можем отвечать за нарушение ПДД водителями", - объяснил Куксин.

"Мы не можем отвечать за нарушение ПДД водителями"

Куксин пообещал, что в ближайшее время у школы будет установлен "лежачий полицейский". "Эта мера позволит обезопасить переход от здания школы к стадиону, где дети часто перебегают дорогу. Но все остальное - например, строительство тротуарных дорог и дополнительных пешеходных переходов, нанесение разметки и тому подобное - требует уже полноценного строительного проекта, который также должен пройти все круги согласования. Все это можно будет реализовать только в следующем году, если в бюджете найдутся необходимые средства", - добавил нарвский чиновник.