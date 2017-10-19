В Нарве поговаривают о возможности изучения украинского языка в школах

На последнем информационном часе в нарвской городской управе подняли вопрос о возможности изучать украинский язык в нарвских общеобразовательных школах. По словам вице-мэра Нарвы Вячеслава Коновалова, при наличие учителя и интереса со стороны учеников, администрация города займется организацией обучения.

"При желании школьников и наличии учителя, школа вполне может организовать преподавание иностранных языков. Например, в Пяхклимяэской гимназии преподают норвежский язык, в лицее — китайский и в Кесклиннаской гимназии — французский. Если украинский язык станет до такой степени популярным, что его захочет изучать определенное количество школьников, то они могут обратиться в администрацию, где будут искать возможности найти преподавателя и организовать занятия", - отметил вице-мэр в интервью "Радио 4".

Коновалов добавил, что в группе должно быть не менее 15 человек.

Стоит отметить, что в Нарве уже есть возможность изучать украинский язык в воскресной школе при Украинском землячестве Нарвы. Сейчас у школы большой класс в Доме народов, где преподают украинский язык, культуру и литературу.

Председатель землячества Галина Малярова не уверена, что на сегодняшний день в Нарве найдется необходимое количество учеников, которые захотели бы учить украинский язык в общеобразовательной школе.

"Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. У меня в группе 10 человек — и то их сложно собрать. Это все равно будут дети разного возраста. Например, у нас ученики от трех до 18 лет. Многие отказываются и считают, что после этого будет хромать русский язык".

Однако Малярова отметила, что если интерес у детей все же возникнет, то со своей стороны она поддержит эту инициативу.