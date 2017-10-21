Примерно 500 нарвитян не смогут отдохнуть в Египте до конца нынешнего года

Обладатели серых паспортов Эстонии не смогут в ближайшие десять недель отдохнуть на Красном море. Египет больше не оформляет визу на границе, ее надо получать в консульстве в Хельсинки. Оформление визы занимает не менее 10 недель. Из-за нововведения пострадали примерно 500 жителей Нарвы.

В середине сентября крупные туроператоры Эстонии сообщили своим партнерам о том, что лицам без гражданства Эстонии и Латвии (обладателям "серых" паспортов) необходимо предварительно оформить визу в Египет в посольстве Египта в Хельсинки.

А 17 октября туроператоры получили сообщение, что египетская виза будет оформляться не менее 10 недель. Это означает, что до конца нынешнего года обладатели серых паспортов в Египте на отдых не поедут.

Член правления нарвской турфирмы Meredian Travel Ольга Жукаускене сказала, что из-за этой ситуации с визами сняли туры с октября до января. "Визовые изменения были абсолютно неожиданными для нас. В сентябре узнали о нововведении, сразу отправили паспорта, а сейчас нам их вернули, и ни одной визы в них нет", - сказала Жукаускене. По ее словам, проблема не только в том, что сейчас люди не смогли улететь на отдых, а еще и в отсутствии ясности, что будет дальше. Также удивляет и возмущает срок оформления визы.

По словам Жукаускене, МИД Эстонии должен обратить внимание на эту ситуацию, а неграждане, возможно, задумаются о выборе какого-нибудь гражданства, чтобы не было таких сложностей.

По оценке руководителя Narva Tour Елены Соотсар, в Нарве могло пострадать примерно 500 человек. "Это безобразие, такой лихорадки не было никогда. Мы не понимаем, почему так долго необходимо оформлять визу. Например, Россия делает визы шесть недель, а консульство Египта в Хельсинки делает их 10 недель, хотя негражданам Латвии египетские визы оформляют в консульстве в Стокгольме быстрее и без проблем", - отметила Соотсар.

Представитель еще одной нарвской турфирмы Lorita Reisibüroo Елена Сергеева сказала, что у них несколько человек с серыми паспортами забронировали отдых в Египте на вторую половину января следующего года. Поэтому она надеется, что оформить визы им успеют. "Нас эта проблема миновала, но мы слышали, что коллегам из других турфирм приходится возвращать деньги и общаться с возмущенными клиентами", - добавила Сергеева.

Представители туристических агентств в один голос говорят, что информация об изменениях для них была полной неожиданностью, пришла она накануне открытия туристического сезона в Египте, о причинах изменения правил оформления виз для неграждан никто ничего не знает, и никакой альтернативы людям, кроме возврата денег, туроператоры предложить практически не могут.

Египетское консульство в Хельсинки не выдает визы

Руководитель визового центра Viisa OÜ Андрей Туров, занимавшийся передачей документов на оформление виз негражданам Эстонии, сказал, что информация об изменениях в правилах выдачи виз поступила в начале сентября. В египетском консульстве в Хельсинки тогда заверили, что оформление визы займет три рабочих дня.

"Первую партию паспортов - более 100 штук - мы привезли 20 сентября, через две недели привезли еще и собирались забрать первую партию. Однако нам сказали, что ждут от Каира инструкций, как выдавать визы негражданам. Все это тянулось до середины октября, и 17 октября позвонили из консульства и сказали, что правила изменились: документы на визу копируются и отправляются в Каир, там их рассматривают восемь недель и больше, после чего приходит подтверждение, и тогда за два-три дня ставится виза. Весь процесс может занять не менее 10 недель. 18 октября - это был крайний срок, когда человек мог вернуть тур и получить обратно полную сумму. Поэтому люди стали массово отказываться от купленных туров, чтобы не рисковать все потерять", - сказал Туров.

По словам Турова, у него были клиенты, кто отказался от тура, забронированного на 15 января. "Мы сейчас возьмем паузу в общении с консульством, чтобы оно разобралось в своей работе, а с 1 ноября снова с ним свяжемся", - пообещал Туров.