Строитель упал с восьмиметровой высоты в Силламяэ

Во второй половине дня в четверг в Силламяэ пострадал упавший с высоты восьми метров на строительном объекте рабочий.

Об этом в пятницу, 27 октября, сообщила Идаская префектура.

Инцидент произошел в четверг около 15 часов на строительном объекте на Таллиннском шоссе. 49-летний мужчина во время работы упал с высоты около восьми метров, сообщили в префектуре.

Мужчина пострадал, скорая помощь доставила его в больницу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил гигиены и безопасности труда, повлекшем причинение тяжелой травмы по неосторожности.