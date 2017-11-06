Недавно открывшийся погранпункт "Нарва-2" обслуживает только граждан России и Эстонии

Об этом в интервью Нарвской студии "Радио 4" рассказал замначальника Таможенного отделения Налогово-таможенной службы Антс Кутти.

Что касается разрешения на перенос товара, то через этот погранпункт можно носить товары только для личного пользования, которые не подлежат декларированию, например, личные вещи. "Что касается сигарет, то действуют прежние правила - при первых двух пересечениях в календарный месяц - по две пачки", - уточнил начальник таможни.

Пешеходный пограничный пункт "Нарва-2" на так называемой Парусинке в районе Кренгольма возобновил работу 1 ноября.

До его закрытия на реновацию им пользовались около 800 человек в сутки. Теперь количество пешеходов может увиличиться, так как пересекать границу здесь можно будет и с товаром, который не подлежит декларированию.