Тогда и сейчас: Дом новостей ERR местами изменился до неузнаваемости

ERR

Находящийся на улице Крейцвальди Дом радио или старый Дом радио или, как он теперь называется, Дом новостей впервые был открыт в 1952 году, а его строительство заняло более десяти лет. Для того, чтобы в 2017 году здание стало домом для новостных редакций, его основательно реновировали. На фотографиях ниже можно сравнить две эпохи: кадры, сделанные в первой половине 50-х годов и фотографии начала 2017 года.

Заметно изменилось фойе. Вместо круглых колонн появились четырехгранные. Больше нет некоторых ступеней и дверей. Посетителей встречает ERR, но в том же месте, что и прежде.

Самым знаменитым местом Дома радио была студия, в которой записывались концерты. Студия используется и по сей день, а впервые из обновленного помещения в прямой эфир вышло Raadio 2, когда проводился гала-концерт Aastahitt.

На фотографии 2017 года видна галерея, ведущая в новый Дом радио. Галерея была построена в середине 70-х годов вместе с новым Домом радио. Лестница, которую видно на фотографии 1952 года, до сих пор сохранилась, но на свежем снимке она скрыта за углом.

ERR организует день открытых дверей 23 февраля, когда с новым Домом новостей смогут ознакомиться все желающие. До встречи!