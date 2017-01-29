В четверг в Нарве пройдет очередной День донора

В Эстонии кровь в основном сдает молодежь Фото: Аллан Раявеэ/ERR

Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы проведет в четверг, 26 января, с 12:00 до 16:00 в Нарвском замке очередной День донора.

На традиционном расширенном Дне донора, кроме сдачи крови, запланировано много интересных мероприятий для молодежи: викторина между школами, лекция на тему донорства и совместный просмотр фильма, сообщается на официальном сайте Нарвы.

Последний раз Центр крови Региональной больницы побывал в Нарве 13 октября прошлого года. Тогда сдавать кровь пришли 83 человека, из них подходящее для этого состояние здоровья оказалось у 67 человек.

Донором может стать каждый здоровый человек, весящий не менее 50 кг, в возрасте от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонской Республики или проживший в Эстонии по виду на жительство более одного года.

Отправляясь сдавать кровь, человек должен быть сытым и отдохнувшим.

Центр крови призывает доноров сдавать свою кровь регулярно, 3-4 раза в год. Интервал между заборами крови должен быть для мужчин не менее 60 дней, а для женщин желательно 90 дней (женщинам нельзя сдавать кровь более 4 раз в год).