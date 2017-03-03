Глава Transiidikeskus Эрик Лайдвеэ подал в отставку

В компании Эрик Лайдвеэ доработает до 10 марта. Нового руководителя компании совет назначит в ближайшее время.

"21 год в транзитном секторе - достаточно большой срок. Надо чем-то другим заняться, - сказал порталу rus.err.ee Лайдвеэ. - Сейчас отдохну, а потом посмотрю, что дальше. На пенсию уходить не собираюсь".

По его мнению, большинство проектов удалось реализовать. "Те, что не были реализованы, сейчас в работе. Насколько удачной была моя работа, пусть оценивают другие. Надеюсь компания будет успешно существовать и дальше".

Компания Transiidikeskus AS владеет несколькими терминалами в порту Мууга, основной из которых - контейнерный терминал.