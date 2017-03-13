В порту Рохукюла задержали пьяного чиновника погранслужбы за рулем автомобиля

В воскресенье вечером в порту Рохукюла в Западной Эстонии пограничники обнаружили за рулем автомобиля, стоявшего в очереди на паром, старшего чиновника погранслужбы в состоянии алкогольного опьянения.

Нетрезвый водитель был за рулем личного автомобиля и не находился при исполнении служебных поручений, сообщила в понедельник Ляэнеская префектура полиции.

По ее данным, около шести часов вечера в воскресенье пограничникам дважды указали на водителя, который обращал на себя внимание неуверенным стилем вождения. Полиция обнаружила упомянутый автомобиль в очереди на паром к острову Хийумаа.

В автомобиле Volkswagen за рулем находился мужчина 50 лет, пассажиров в машине не было. При проверке выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии и является старшим чиновником погранслужбы.

Глава Ляэнеской префектуры Кайдо Кыплас заявил, что это крайне серьезное нарушение и он предложил мужчине подать заявление об увольнении.

В связи с происшествием возбуждено дисциплинарное расследование, главная цель которого — выяснить, управлял ли нетрезвый пограничник автомобилем.

Расследование ведет бюро внутреннего контроля.