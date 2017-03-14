За угрозу взорвать самолет житель Ласнамяэ проведет в тюрьме четыре месяца

Во вторник, 14 марта, Харьюский уездный суд вынес приговор 33-летнему жителю столичного района Ласнамяэ Владиславу Пяллингу, который летом прошлого года от имени исламских радикалов угрожал устроить взрыв на одном из авиарейсов из Таллинна в Германию.

Согласно решению суда, рассматривавшего уголовное дело в порядке согласительного производства, Пяллинг был признан виновным в тяжком нарушении общественного порядка.

Он полностью признал свою вину и пошел на сделку с прокуратурой. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы, из которых реально отсидеть в тюрьме ему придется четыре месяца. Оставшуюся часть Пяллинг будет отбывать условно. Испытательный срок составит 3 года и 6 месяцев, сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь суда Кристина Отс.

Согласно обвинению, в ночь на 25 июля 2016 года Владислав Пяллинг позвонил с мобильного телефона сначала на общий номер Таллиннского аэропорта, а затем на короткий номер Полиции безопасности (КаПо). Во время звонков он, представившись членом "Исламского государства", передал на английском языке информацию одинакового содержания, заявив о намерении совершить в течение ближайшей недели взрыв на одном из авиарейсов между Эстонией и Германией.

Из-за угроз всю неделю аэропорт охраняли полицейские из отрядов быстрого реагирования, вооруженные сильнее обычного полицейские патрули также передвигались в районе пассажирского порта и центра города.

Задержать Пяллинга власти смогли лишь 2 февраля.

На состоявшемся во вторник, 14 марта, заседании суда обвиняемый выразил искреннее сожаление случившимся, сказав, что это (видимо, уголовное преследование и пребывание под стражей) стало для него хорошим уроком.

Поскольку формат заседания не предусматривал прений сторон, а главной задачей суда было лишь утвердить соглашение, то о мотивах преступления Пяллинг ничего не сказал. Вместе с тем прокурор Трийну Олев сказала, что Владислав Пяллинг работал в службе безопасности Таллиннского аэропорта, а в начале прошлого года трудовые отношения с ним были прекращены. Мотив его поступка она посоветовала искать именно в этом.

К слову, лишившись работы, Пяллинг неоднократно критиковал службу предполетного контроля в Таллиннском аэропорту, уверяя, что ей руководят непрофессионалы без необходимого образования.

Таллиннский аэропорт не раскрывает размер убытков

Глава пресс-службы Таллиннского аэропорта Прийт Кофф отказался говорить корреспонденту портала rus.err.ee о том, намерено ли предприятие подавать против Пяллинга гражданский иск, чтобы востребовать понесенные убытки.

"Этот вопрос касается безопасности, поэтому мы не хотим обсуждать его в СМИ. Какой убыток мы понесли из-за того случая? Эти данные мы обнародовать также не станем", - добавил он.

Прийт Кофф также заверил, что в Таллиннскому аэропорту Владислав Пяллинг никогда не работал.

"Он работал в службе охраны, но эту услугу мы заказываем у фирмы-партнера G4S", - пояснил Кофф.

Из G4S Пяллинга уволили за прогул

Владислав Пяллинг много лет работал в службе безопасности Таллиннского аэропорта, осуществляя предполетный досмотр пассажиров и их ручной клади. Однако в начале 2016 года трудовой договор с ним был расторгнут. Причина - прогул.

"В один из дней он не вышел на работу, поэтому и был уволен", - рассказал корреспонденту портала rus.err.ee руководитель коммуникационного отдела G4S Реймо Рая.

"От себя добавлю, что биографию всех тех, кто хочет устроиться на работу в службу безопасности аэропорта, проверяет Полиция безопасности. То есть человек с сомнительной репутацией в этот отдел не попадет", - заверил Рая.

Кто такой Пяллинг?

До сегодняшнего дня на портале rus.err.ee фамилия Пяллинга упоминалась дважды. В начале января он был фигурантом статьи о том, что правозащитники Мстислав Русаков и Сергей Середенко вместе с другими лицами работают над созданием Партии народов Эстонии (ПНЭ). Среди активистов, выступавших с идей создания новой политической силы, был и Владислав Пяллинг.

Позднее стало известно, что от идеи создания новой партии активисты отказались, а лидеры рабочей группы вступили в Объединенную левую партию Эстонии. 19 февраля коллега Сольц отметил, что Пяллинг, активно пиаривший ПНЭ в социальных сетях, заявление о вступлении в ПНЭ не подал. Теперь становится понятно, почему. К этому времени он уже сидел в тюрьме.

Вместе с тем 15 февраля на его странице в Facebook появилось сообщение о том, что некоторое время он будет недоступен.

Предыдущий пост датирован 1 февраля. А уже 2 февраля Пяллиннга задержали, после чего суда выдал санкции на его арест.

15 февраля на странице Пяллиннга в Facebook появилось вот такое сообщение.

Владислав Пяллинг в 2002 году закончил Ляэнемерескую гимназию. Высшее образование пока не получил. С 2005 по 2008 год состоял в Конституционной партии, которая в 2008 году объединилась с Левой партией. Новым названием политической силы стало ОЛПЭ.

На муниципальных выборах 2005 года баллотировался по списку избирательного союза "Гражданская инициатива - Выборы 2005" в Таллиннское горсобрание. Получил в округе Ласнамяэ 7 голосов.

В последние несколько Пяллинг писал открытые письма Бараке Обаму, Владимиру Путину и Дональду Трампу. И даже уверял, что получил от Трампа ответ, в котором американский лидер якобы пообещал позаботиться о безопасности Эстонии.

В Facebook до своего содержания Владислав Пяллинг регулярно комментировал политическую и экономическую ситуацию в Эстонии.