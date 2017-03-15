Тоом и Мамыкин: ЕС отказывается от курса на свержение Башара Асада

По мнению депутатов Европейского парламента от Эстонии и Латвии Яны Тоом и Андрея Мамыкина, недавнее заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини и Еврокомиссии свидетельствует об изменении внешней политики Европейского союза по отношению к правительству Сирии.

Основания для такого заключения дает совместное обращение Могерини и Еврокомиссии, опубликованное во вторник, 14 марта, считают евродепутаты.

"ЕС будет прилагать все усилия во избежание коллапса сирийской государственной администрации. Для функционирования государства необходимо обеспечить связь структур управления по всей стране на всех уровнях, - говорится в обращении. - (При определенных условиях) ЕС должен восстановить двусторонние отношения с правительством Сирии в интересах экономического развития и для решения вопросов, связанных с проблемами управления".

По мнению Тоом и Мамыкина, отказ от непродуктивной риторики в отношении режима Башара Асада можно приветствовать. Мамыкин отметил, что введенные ЕС санкции против Сирии наносят вред простому народу, который и так находится в тяжелых условиях после шести лет гражданской войны.

Тоом напомнила, что курс на свержение Асада провалился, потому что президент Сирии пользуется значительной поддержкой среди населения. Между тем смена курса в отношении Сирии позволит ЕС принять более активное участие в урегулировании конфликта, тем самым обезопасив свои интересы.

Оба депутата на днях посетили Сирию в составе неофициальной делегации Европарламента, члены которой провели ряд встреч в Алеппо и Дамаске с представителями ООН и гуманитарных организаций, с сирийскими официальными лицами, в том числе с президентом страны Башаром Асадом, а также послом Чехии Эвой Филипи — главой единственной европейской дипломатической миссии, работавшей в Дамаске все годы гражданской войны.

В Полиции безопасности Латвии накануне заявили, что поездка евродепутатов в Сирию была организована в интересах России. В Эстонии неоднократные визиты Тоом в Сирию также подвергались резкой критике многих политиков.