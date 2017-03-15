Пострадавший в ДТП в Нарве таксист скончался в больнице

В Тартуской больнице скончался 52-летний водитель такси, который в минувшую субботу попал в ДТП в Нарве.

Об этом сообщила Идаская префектура, отметив, что мужчина скончался еще в понедельник вечером, но полицию о его смерти больница проинформировала только в среду, 15 марта, во второй половине дня.

Авария, как писал rus.err.ee, произошла в субботу, 11 марта, примерно в 23:30 возле дома по улице Пушкина, 13 в Нарве.

Автомобиль KIA со знаком такси выезжал со второстепенной улицы со стороны магазина Araxes и не уступил дорогу автомобилю Mercedes, следовавшему по главной дороге, улице Пушкина, в направлении к круговому перекрестку.

В результате столкновения пострадал водитель такси, его доставили в Нарвскую больницу, а на следующий день транспортировали в клинику Тартуского университета, где поздно вечером в понедельник он скончался от полученных травм.

Для расследования обстоятельств ДТП возбуждено уголовное дело.