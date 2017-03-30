В четверг, 30 марта, правительство приняло компромиссное решение по теме перевода Академии внутренних дел в Нарву: основное здание построят все-таки в Таллинне, а в приграничном городе создадут колледж.

Нынешнее решение правительства означает, что действующие учебные комплексы Академии МВД в Таллинне, Вяйке-Маарья и Пайкузе сохранятся, передает пресс-служба кабинета министров.

Цель правительства - реализовать до конца проект развития Академии МВД в Нарве в 2019 году.

"Благодаря этому решению мы уже через два года достигнем роста уровня безопасности в регионе, ведь в Нарве постоянно будут находится 150 кадетов и полицейских", - прокомментировал министр юстиции Урмас Рейнаслу.

Райк: колледж в Нарве - это лучший компромисс

По словам ректора академии Катри Райк, создание в Нарве колледжа стало бы лучшим компромиссом. "Это согласовалось бы с планами развития академии и отвечало бы интересам города", - говорила Райк ранее.

Насколько известно "Северному побережью", планируемое в Нарве подразделение академии не было бы колледжем в его классическом значении, где обучают конкретным предметам от и до. Там проводилось бы модульное обучение, где, например, по специальностям пограничника или таможенника преподавали бы определенные предметы и проводили бы практику. По первоначальной оценке, за год в Нарве проходили бы обучение до 400 кадетов, для части из них период учебы в Нарве длился бы до 10-11 месяцев.

Создание колледжа предполагает, кроме учебного здания и общежития, также сооружение тренировочных площадок, стрелкового тира и бассейна. Бассейн, к примеру, должен быть доступен и для местных жителей.