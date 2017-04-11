rus.err.ee

СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках ({{commentsTotal}})

В Международной организации по миграции полагают, что ситуация в Ливии для мигрантов продолжит ухудшаться. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Мигранты из Западной Африки открыто покупаются и продаются на современных версиях рабовладельческих рынков в Ливии.

О деятельности работорговцев в североафриканской стране, фактически распавшейся после свержения диктатора Муаммара Каддафи, рассказали в Международной организации по миграции (МОМ) со ссылкой на свидетельства оставшихся в живых жертв, сообщает британское издание Guardian.

В МОМ отметили, что проходившие через Ливию мигранты и раньше сообщали о насилии, вымогательстве и рабском труде. Тем не менее, новые свидетельства говорят о том, что торговля людьми стала в Ливии настолько обычным явлением, что она происходит совершенно открыто.

"Последние сообщения о "рынках рабов" для мигрантов можно добавить к длинному списку возмутительных событий [в Ливии]", - сказал представитель МОМ Мохаммед Абдикер.

Ливия является одним из главных маршрутов для африканских мигрантов, стремящихся попасть в Европу. После свержения Каддафи в 2011 году страна быстро погрузилась в насилие и хаос, и мигранты стали особенно уязвимой группой.

34-летний сенегальский мигрант, которому в итоге удалось выбраться из Ливии, рассказал, что он вместе с группой других беженцев был продан водителем автобуса, которому было заплачено за проезд до побережья Средиземного моря. Водитель по дороге заявил, что посредник не передал ему деньги, поэтому он продал пассажиров.

Его рассказ подтверждается и другими подобными свидетельствами, собранными в Африке и Европе.

Проданные мигранты доставляются в импровизированные тюрьмы, где их заставляют бесплатно работать с минимальным питанием, пока тюремщики связываются с их родственниками и требуют выкупа.

В МОМ полагают, что ситуация в Ливии для мигрантов продолжит ухудшаться.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

BBC World Service планирует расширяться в Латвии
Суд отказал прокуратуре в прекращении дела против председателя Нарвского горсобрания
Обновлено: 11:14 
При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле
Три человека погибли при стрельбе в начальной школе в Калифорнии
Обновлено: 07:30 
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
Из Эстонии выехал 31 беженец

Из 120 беженцев, принятых в Эстонии в рамках миграционной программы ЕС, 31 человек в настоящее время находится за пределами Эстонии.

Обновлено: 11:39 
КНДР заявила о готовности к военному противостоянию с США

СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках

СМИ: деньги на помощь инвалидам закончились еще в январе
Мнение / Интервью
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла

Председатель парламентской фракции Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что таллиннский Горхолл необходимо снести, а продвигаемый Центристской партией план многомиллионных инвестиций в его реконструкцию говорит о том, что власть центристов в Таллинне и на Тоомпеа опасна для эстонских налогоплательщиков.

Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
"Политрулет": внефракционный Пай, "бездымные" старейшины и "ленинское" бревно
Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
ИДА-ВИРУМАА
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину
Обновлено: 10.04
Государство тоже не платит по счетам за переданные ему квартиры в Кохтла-Ярве
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант"
Обновлено: 18:06 
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 17:57 
ЗА РУБЕЖОМ
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Сороса
ФОТО: лагерь беженцев во Франции сгорел дотла после массовой драки
В Стокгольме простились с погибшими в теракте
Обновлено: 10.04
Россия может снова ввести запрет на чартерные перелеты в Турцию
ЭСТОНИЯ
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с большого похода вдоль бывшей границы

Период празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики начинается 16 апреля, когда с момента возникновения нынешнего контура Эстонии минует 100 лет. В честь открытия программы состоится большой поход вдоль бывшей границы между Эстляндской и Лифляндской губерниями. Следить за событиями можно будет на "Радио 4" и ETV+.
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
Вспышку заболевания в Лихулаской школе мог вызвать норовирус
На ярмарке труда в Раквере работу предложат 27 работодателей
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
Департамент здоровья предупреждает об опасной косметике
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
ЭКОНОМИКА
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
Малые предприниматели смогут сами рассчитать экспортные риски на калькуляторе KredEx
10.04
В этом году Selver откроет в Таллинне и Лаагри пять новых магазинов
10.04
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
07.04
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
07.04
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
СПОРТ
Кирсан Илюмжинов остался главой FIDE
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
КУЛЬТУРА
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
В музее Тартуского университета откроется выставка археологических находок
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
Представитель Эстонии Евгений Томберг отправляется в Иерусалим за Благодатным огнем
Таллинн выделит 195 000 евро на ремонт церкви в Нымме
В пасхальные выходные банки Эстонии не будут осуществлять зарубежные платежи
ФОТО: в выходные в Таллинне прошла выставка собак "Tallinna võitja 2017"
ETV+ рекомендует
Радио 4
Последние новости
12:30
Криворожская ТЭС на Украине остановлена из-за дефицита угля
12:16
BBC World Service планирует расширяться в Латвии
12:16
Празднование 100-летия ЭР начнется в воскресенье с большого похода вдоль бывшей границы
12:03
Подозреваемый в стокгольмском теракте признал вину
11:39
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
11:27
Комиссия по социальным делам обсудит коллективные обращения на тему конопли
11:14
Суд отказал прокуратуре в закрытии дела против главы Нарвского горсобрания Александра Ефимова Обновлено
11:09
Муниципальная полиция купит девять новых кроссоверов
10:47
СМИ: в Ливии открыто торгуют рабами на рынках
10:31
Фанерный завод Metsä Wood в Пярну построит Nordecon
10:16
КНДР заявила о готовности к военному противостоянию с США
10:14
Арво Саарапуу: у Таллинна есть все шансы стать Зеленой столицей Европы в 2019 году
09:45
При столкновении легковушки с грузовиком в волости Пайде четверо оказались зажаты в автомобиле
08:55
Автора хита PPAP наградили годовым запасом ананасов
Полезно знать
Топ читаемости
10.04
Таллиннская площадка "Тотального диктанта" вновь стала самой многочисленной в мире
10.04
Мартин Хельме выступил за снос Горхолла
10.04
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи отрицает в суде свою вину Обновлено
11:39
Из Эстонии выехал 31 беженец Обновлено
10.04
В Рийгикогу заговорили о необходимости уменьшить число депутатов
10.04
Совет по гособороне решил не повышать уровень террористической угрозы в Эстонии Обновлено
10.04
К пасхальным выходным вновь ожидается снег
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
10.04
Осиновский утвердил план развития Нарвской больницы
10.04
Департамент здоровья предупреждает об опасной косметике
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 10.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник облачно с прояснениями, дождь, +5.. +10
Эстония
В Пярну началась подготовка к курортному сезону
В Рийгикогу опробовали молодежную модель Европейского парламента
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Обновлено: 10.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
За рубежом
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии