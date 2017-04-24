Пало подпишет декларацию Северных стран о дигитальном рынке

Министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало участвует в проходящей в столице Норвегии Осло двухдневной конференции министров стран Скандинавии и Балтии на тему дигитализации, где будет подписана декларация министров Северных стран о создании единого дигитального рынка.

Пало сказала, что в конференции примут участие страны Балтии и Скандинавии, которые обсудят, как своим примером побудить и другие европейские страны развивать свою дигитальную экономику и вкладываться в развитие единого дигитального рынка.

"Чем ниже дигитальные государственные границы и чем меньше трансграничная бюрократия, тем проще нашим предприятиям будет выходить на новые рынки, а зарубежным инвесторам — укрепиться в Эстонии, - сказала Пало. - Это требует эффективного сотрудничества на уровне правительств".

Эстония и Финляндия предприняли первые шаги по созданию единого дигитального рынка посредством совместной платформы X-tee.

Дигитальная сфера является одним из центральных приоритетов Эстонии в период председательства в ЕС, кроме того, во втором полугодии в Таллинне пройдет более 50 различных мероприятий.

Министра в Осло сопровождает вице-канцлер по связи и государственным инфосистемам Сийм Сиккут.