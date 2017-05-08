Нарвский музей будет работать, но дотацию ему город сократит

В Нарве 6 мая прошла встреча министра культуры Индрека Саара с руководителями города, на которой обсуждался вопрос финансирования Нарвского музея. Город готов выделить музею часть из зарезервированных в бюджете 200 000 евро, но какую сумму получит музей и получит ли ее, будет решаться на майской сессии городского собрания.

В начале мая министр культуры Индрек Саар написал на имя мэра города и председателя городского собрания возмущенное письмо по поводу того, что город не финансирует Нарвский музей. В письме министр указал, что правление музея получило распоряжение готовиться к санации, если город не внесет свою долю. Министр предложил руководству встретиться и обсудить сложившееся положение.

По словам присутствовавшего на встрече председателя горсобрания Нарвы Александра Ефимова, представители города обратили внимание министра на неэффективное и нецелесообразное использование средств в музее. "У нас раньше были подозрения, а проведенный министерством аудит их подтвердил".

Например, показатели ресторана отличаются от его бизнес-плана. За шесть месяцев прошлого года он принес 71 000 евро убытков, которые были покрыты за счет средств музея. "Это нельзя назвать целесообразным использованием средств города и государства. По нашему мнению, дотировать деятельность ресторана за счет основной деятельности музея: организации выставок, научной деятельности — недопустимо", - уверен Ефимов, добавив, что на 2017 год ресторан запланировал принести 280 000 евро доходов, однако за первый квартал принес только 38 000 евро, то есть до конца года он план не выполнит.

"Ресторан — это самый вопиющий случай. Есть вопросы и к финансированию деятельности в Северном дворе замка, к штатному расписанию музея. Например, в штате числится 67 сотрудников, однако работает 58 человек, то есть девять ставок пустых. Однако бюджет рассчитывается, исходя из штатного расписания. Девять пустых ставок - это примерно 60 000 евро в год. То есть на эту сумму, например, город может уменьшить финансирование музея и направить деньги в другие сферы городской жизни", - сказал Ефимов.

По словам Ефимова, вопрос о частичном финансировании музея будет приниматься на майской сессии. "Сколько денег выделят музею из резервных 200 000 евро депутаты, сейчас сказать сложно. Какие-то средства он наверняка получит. Все - и город, и министерство заинтересованы в том, чтобы его работа продолжалась. Напряженность вокруг финансирования музейной деятельности будет снята".

Однако город обсудит с министерством вопрос о том, насколько можно будет сократить финансирование музея в следующем году. "Оказывается министр не знал, что этот вопрос с правлением музея обсуждался, и оно было согласно с тем, что финансирование из городского бюджета можно сократить. Правда, мы не сошлись в сумме и сроках", - сказал Ефимов.

Бюджет целевого учреждения Narva Muuseum в 2016 году составил 1,2 млн евро. Дотация Нарвы составила 429 000 евро, Министерство культуры внесло 403 000 евро. Остальные средства музей заработал или получил в виде грантов. При составлении бюджета на 2017 год депутаты Нарвы выделили музею 229 000 евро, еще 200 000 евро было зарезервировано в бюджете до тех пор, пока депутаты не удостоверятся, что деньги музей использует целесообразно.