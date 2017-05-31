В Нарве четыре дня будут отмечать дни города

Дни Нарвы традиционно проходят в приграничном городе с 1 по 4 июня. Программа праздничных мероприятий насыщенна концертами, представлениями, выставками. Основные события пройдут 3 июня в Нарвском замке.

Дни города откроются 1 июня в День защиты детей танцевальным шоу, подготовленным 50 студентами музыкальной академии Лос-Анджелеса в рамках проекта The Young Americans. Около 200 нарвских юношей и девушек выступят в нарвском спортхолле.

Вечером в этот же день в кинотеатре Apollo покажут фильм "Петербург. Только по любви".

На следующий день, 2 июня, состоится официальное открытие Дней города концертом Нарвского симфонического оркестра под управлением дирижера Анатолия Щуры. Совместно с оркестром выступят солист Петербургского театра музыкальной комедии Иван Ожогин и солистка Национальной оперы Эстонии Янне Шевченко.

Традиционно самым насыщенным днём станет суббота, 3 июня. В этот день пройдут популярные гонки на "мыльницах" (самодельных самокатах). Карнавальное шествие в этом году пройдет не по центральной улице города, а по променаду до Нарвского замка. В замке состоится "Забег невест".

На главной сцене горожан будут развлекать приглашённые гости из Санкт-Петербурга – Фёдор Чистяков и рок-группа "Ноль", участники конкурса "Евровидение" Койт Тооме и Лаура Пыльдвере, таллиннская группа "Ольгаклешъ" и нарвская группа "Авеню".

Не менее насыщенным будет завершающий день праздника, 4 июня. В художественной галерее отметят День художника, в порту будут меряться силой мужчины в рамках шоу "Раммумеэс", на променаде будут петь, на Ратушной площади состоится представление уличного театра "Королевский жираф", а вечером в колледже пройдет джазовый концерт.

Подробнее познакомиться с мероприятиями Дней города можно на странице Нарвы.