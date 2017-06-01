В Нарве могут закрыть подвальную "качалку", которой 44 года

В подвале самой обычной нарвской хрущевки на улице Сепа, 1 расположен спортивный клуб "Мускул". Неофициально "качалка" в этом подвале появилась в 1973 году. Сейчас ей грозит закрытие.

В подвале самой обычной нарвской хрущевки на улице Сепа, 1 – настоящая машина времени в 1980-е: на железной двери – плакат с мощным культуристом и надписью "Спортивный клуб "Мускул", а за ней – два просторных зала с самодельными тренажерами.

Вдоль стен – гири и штанги, голые кирпичные стены украшены плакатами с изображением культуристов, стендами с инструкциями по тренировкам и любительскими фото спортивных соревнований, пишет "Виру проспект".

Этот клуб помнит не только времена, когда постер с Терминатором был страшным дефицитом, но и период, когда культуризм в СССР хотя и не был под запретом, никакой официальной поддержки не имел: "Мускул" был основан в 1973 году, 44 года назад. Тогда полные энтузиазма молодые парни и подростки своими руками расчистили от мусора подвальные помещения и оборудовали их под качалку. В начале 1990-х клуб официально зарегистрировали в Коммерческом регистре, и он получил статус НКО. Тогда таких подвальных качалок в Нарве было с десяток, но теперь во всем городе осталась только эта. И ей грозит закрытие.

Как рассказывают члены клуба, началось все с того, что пожилой житель дома написал в мэрию жалобу: из-за качалки в доме неприятные запахи и шум. Жалоба безосновательная, утверждают спортсмены, никому другому в доме их клуб за сорок лет ни разу не помешал.

Это подтвердила на собрании клуба "Мускул" и представитель управляющей домом фирмы Татьяна Попова: у жильцов в целом возражений против дальнейшего существования качалки нет, хотя для окончательного выяснения этого вопроса придется провести общее собрание квартирособственников. Нет у КТ и других претензий к клубу: коммунальные и арендные платежи на счет товарищества поступают исправно.

Однако в ходе проверки жалобы отдел надзора Департамента архитектуры и городского планирования обнаружил, что сдавать подвальные помещения спортивному клубу КТ вообще не имеет законного права, поскольку помещения эти не внесены в Строительный регистр. "Теперь КТ получит соответствующее предписание отдела надзора, после чего есть два варианта: либо мы вносим помещения в регистр, либо – закрываем клуб", - пояснила Попова.

По предварительным оценкам, чтобы заказать и согласовать всю необходимую для внесения в регистр документацию, а также обновить и привести в соответствие с документацией проводку и систему вентиляции, в качалку придется вложить в общей сложности не менее двух тысяч евро.

Управляющая фирма сразу предупредила, что брать эти расходы или даже их часть КТ на себя не станет, у самих спортсменов пока тоже нет уверенности, что они потянут такую солидную сумму.

Старший специалист отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования Жанна Петрова сожалеет, что председатель КТ и представитель обслуживающей фирмы очень медленно реагируют на ситуацию. "Сейчас речь идет о производстве по поводу незаконной эксплуатации помещения. Но я не могу прийти, закрыть дверь на ключ или заколотить ее. Я могу выписать штраф и обратиться к судебному исполнителю, чтобы истребовать его".

"Помещение принадлежит не спортклубу, а всем собственникам квартир этого дома. Товарищество должно заказать аудит проведенных в подвале работ. Аудитор должен проверить помещение и дать свое заключение - можно эксплуатировать помещение или нет, и если нет, то по какой причине. Если использовать помещение будет нельзя, нужно делать проект... Таковы требования Строительного кодекса", - пояснила Петрова.