Индекс промпроизводства в мае вырос на 4,2%

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в мае по сравнению с апрелем вырос на 0,3%, а по сравнению c мае прошлого года увеличился на 4,2%.

Такие данные утром во вторник, 20 июня, обнародовал Департамент статистики.

На изменение индекса в мае по сравнению с апрелем наиболее заметно повлиял рост цен в производстве мебели, химической продукции, комплектующих моторных транспортных средств и оборудования, а также снижение цен в производстве изделий из металла, газа, пара и кондиционирования воздуха и в горнодобывающей промышленности.

По сравнению с маем 2016 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве топливных масел, продуктов питания и электронной продукции, а также снижение цен в горнодобывающей промышленности и в производстве принадлежностей и комплектующих для автомобилей.

Индекс экспортных цен в мае по сравнению с апрелем упал на 0,1%, а по сравнению с маем 2016 года увеличился на 6,1%.

Индекс импортных цен в мае по сравнению с апрелем снизился на 0,8%, а по сравнению с маем 2016 года вырос на 4,1%.