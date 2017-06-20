Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в Таллиннское горсобрание

Об этом во вторник, 20 июня, Сыырумаа заявил в студии портала Rus.Postimees.ee.

По его словам, он планирует создать свой избирательный союз. На данный момент к команде Сыырумаа дал согласие подключиться экс-мэр Таллинна, предприниматель Юри Мыйз.

"Самый реальный вариант – создать избирательный союз из деловых людей, которые будут представлять самые разные сферы. Это не должны быть только предприниматели. В этом списке могут быть также адвокаты, художники, спортсмены – все те, у кого нет амбиций стать чиновниками", - отметил Сыырумаа.

"По примеру Мыйза я, с учетом своего возраста и жизненного опыта, решил поучаствовать в развитии местной жизни. Поскольку я живу в Таллинне, то в моем случае это столичное горсобрание. Хотелось бы за счет собственной инициативы попробовать немножко изменить эту присущую жителям Эстонии черту - сегодня мы выбираем новых руководителей, а уже завтра начинаем их проклинать", - сказал Урмас Сыырумаа в интервью ERR.

Будучи бизнесменом Сыырумаа придерживается в политике правых взглядов, но в то же время он заверяет, что и социальное восприятие ему не чуждо.

До сих пор беспартийный Урмас Сыырумаа на выборах ни разу не баллотировался.