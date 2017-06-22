В Ида-Вирумаа задержан полицейский за сексуальное совращение ребенка в интернете

Полицейский Идаской префектуры задержан в связи с подозрением в сексуальном совращении ребенка в интернете.

Вчера, 21 июня, сотрудники криминального бюро Идаской префектуры задержали полицейского, подозреваемого в сексуальном совращении малолетнего в интернете. Трудовые отношения с полицейским сегодня были прекращены.

Согласно подозрению, мужчина совершал деяния, в которых он подозревается, в нерабочее время и не в служебных помещениях.

Руководитель бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны Рауль Вахтра сказал, что полиция относится к таким случаям очень серьезно и в случае таких преступлений, как правило, есть сигналы, которые могут заметить члены семьи, близкие и коллеги. "Замечая нездоровый интерес взрослого к детям, об этом следует обязательно сообщить", – сказал Рауль Вахтра.

Уголовное делопроизводство начато по части 1 статьи 179 Пенитенциарного кодекса. Ведением производства руководит Вируская окружная прокуратура, производство ведет криминальное бюро Идаской префектуры совместно с бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны.