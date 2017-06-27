В оборот вошла памятная монета в честь 100-летия Эстонской Республики

Вчера, 26 июня, в рамках празднования столетнего юбилея Эстонской Республики Банк Эстонии представил в Белом зале замка Тоомпеа памятную монету достоинством в два евро.

"Для Банка Эстонии большая часть представить двухевровые монеты в годовщину конгресса Маапяева. Те выборы и принятые в то время решения стали залогом того, что 24 февраля 1918 года Эстония стала независимой республикой. Презентация монеты 26 июня стала символичной, поскольку связывает разные поколения, историю и сегодняшний день. Именно так, как изображено на так называемой национальной стороне монеты", - отметил президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.

Дубовые ветки и листья дуба символизируют путь Эстонии к независимости, силу народа, его достижения и долголетие.

Тираж монеты — 1,5 млн, из них 10 000 оформлены в сувенирную упаковку, цена такого сувенира составляет семь евро.

Автор дизайна монеты — Яан Меристо. Монеты отлиты в Литве, сувенирные карты с монетами, которых максимально в одни руки отпускается в количестве 10 штук, выполнены польским предприятием Kurowski Group Sp. z o.o.

Монеты можно приобрести в э-магазине Банка Эстонии и в магазине Музея Банка Эстонии. Карты с монетами можно также приобрести в почтовых конторах по всей Эстонии.

26 июня — важная веха на пути к независимости Эстонии: 100 лет назад в издании "Tallinna Teataja" вышло постановление, провозглашающее Временный Земский Совет Эстляндской губернии, или Mаапяэв, с правом введения налогов, норм и т.п.