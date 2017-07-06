В Нарве снизили цену на тепло

С 1 июля 2017 года предприятие Narva Soojusvõrk продает тепло конечному потребителю по цене 35,33 евро/МВтч (без налога с оборота), что означает уменьшение цены на тепло в Нарвы на 29 центов. Это самая низкая цена на теплоэнергию в Эстонии.

Благодаря более эффективному производству предприятие Enefit Energiatootmine получило во втором квартале этого года одобрение от Департамента конкуренции на снижение цены теплоэнергии для сетевого предприятия. Это послужило одним из поводов для перерасчета стоимости тепла для конечного потребителя.

По словам председателя правления Narva Soojusvõrk Павла Рушелюка, на снижение стоимости теплоэнергии также влияют и регулярно проводимые реновации теплотрасс. "В прошлом году предприятие Narva Soojusvõrk инвестировало в реконструкцию теплосетей и строительство новых более 440 000 евро. Проведенная работа позволила снизить теплопотери, что позитивно влияет на цену на тепловую энергию для конечных потребителей".

Теплоэнергия в Нарву поступает с Балтийской электростанции. Narva Soojusvõrk обслуживает около 75 километров теплотрасс, из которых 32 километра (44 %) отремонтированы. Последнее изменение стоимости теплоэнергии произошло осенью 2016 года, когда цена на тепло в Нарве уменьшилась на 4,4%.