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СМИ: российские санкции больше не оказывают влияния на эстонских сельхозпроизводителей ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Фото: Scanpix/Reuters
Экономика
Экономика
Дан Ротарь, Маргитта Отсмаа

Как ЕС, так и Россия продлили взаимные санкции. Однако на эстонских производителей сельскохозяйственной продукции эти меры влияния не оказывают, передает служба новостей "Радио 4".

По состоянию на сегодня Россия запретила ввоз 164 импортных товаров. Как показывают данные Евростата, в целом воздействие санкций близко к нулю. Член правления Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты Тийна Сарон говорит, что санкции больше не оказывают влияния и на эстонских производителей продуктов питания и сельскохозяйственной продукции.

"Наш сектор был в плену различных ограничений со стороны России уже с 2012 года. Так что данная ситуация нас не удивляет, и производители уже нашли себе новые рынки сбыта. Прежде всего в молочном секторе. На данный момент около 98% всей экспортной продукции в данном секторе идет в страны ЕС. В третьи страны идет только 2% экспорта", - объяснила Сарон.

По словам Сарон, именно экспорт в третьи страны сейчас и пытаются увеличить. Например, еще 10 лет назад экспорт молочных изделий в третьи страны, в том числе и в Россию, составлял 20%.

От экспорта во многом зависит цена на молоко для производителя.

"Так как мы производим молока больше, чем можем сами потреблять на внутреннем рынке, то в целом месячный доход от сельскохозяйственной продукции зависит от того, какие у нас есть экспортные рынки. Теперь, когда так называемые крупные бреши позади, цены на молоко начинают расти - как в Эстонии, так и в остальной Европе. И это должно обеспечить чувство уверенности в будущем", - добавила Сарон.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что режим взаимных экономических ограничений не имеет перспектив, однако Россия вынуждена идти на продление действий ответных мер в отношении Европейского союза еще на один год - и чтобы защитить свои национальные интересы, и чтобы поддержать аграрный сектор.

Редактор: Сергей Михайлов

санкции


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