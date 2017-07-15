В Финляндии запретили "зеленых человечков"

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал изменения в законах страны, касающиеся военных без знаков различия. Это означает, что власти смогут эффективнее действовать в случае, если стране угрожают группы военных без опознавательных знаков. Законодательные изменения вступили в силу с 15 июля.

Согласно закону, под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены, сообщает YLE.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

Таких военных называют "зелёными человечками". Термин отсылает к зелёной форме в российской армии. Одетые в зелёную форму военные без опознавательных знаков использовались на Украине, а также во время аннексии Крыма.

В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, а также обновление законодательства для того, чтобы оно лучше соответствовало изменившейся ситуации в мире и давало возможность реагировать на новые угрозы.