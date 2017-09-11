rus.err.ee

В преддверии выборов RUS.ERR.EE проведет серию политических баттлов ({{commentsTotal}})

Выборы
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Артур Тооман.
Артур Тооман. Автор: Рене Сууркаэв/ERR
Выборы

Еженедельно по четвергам, в 12:00, начиная с 14 сентября, портал RUS.ERR.EE будет показывать в режиме онлайн политические баталии между представителями разных политических сил, баллотирующихся на предстоящих муниципальных выборах.

В баттле участвуют два политика - представители разных партий или избирательных союзов, наиболее противоборствующих друг другу.

Модерировать противостояние будет журналист RUS.ERR.EE Артур Тооман.

Выступление участников будет оценивать жюри, в состав которого войдут журналисты, политологи, молодые люди с активной гражданской позицией, хорошо известные по участию в общественных дебатах.

Серия поединков открылась противоборством Евгения Криштафовича (Избирательный союз "Город-Метро", баллотируется по округу "Кесклинн" в Таллинне) и Леонида Цингиссера ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн", баллотируется по округу Хааберсти).

В баттле 21 сентября приняли участие Мария Юферева (Центристская партия, баллотируется по округу "Ласнамяэ") и Ольга Иванова ("Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн", баллотируется по тому же округу).

Ближайший поединок состоится 28 сентября в 12:00 между идущим по списку Партии реформ Денисом Бородичем (баллотируется вторым номером в избирательном списке "Ласнамяэ") и Ольгой Сытник (беспартийная, идет на выборы по списку Социал-демократической партии в столичном районе Мустамяэ).

Как говорит ответственный редактор портала rus.err.ee Екатерина Таклая, идея выросла из желания предложить публике традиционные политические дебаты в более современной упаковке, особенно, учитывая, что в этом году голосовать на выборах может и 16-летняя молодежь.

"Онлайн - самая передовая и быстро меняющаяся на сегодняшний день платформа СМИ, поэтому здесь уместно экспериментировать и предлагать более легкие и короткие (25 минут) форматы, которые, надеемся, поймет и оценит молодой избиратель. Оппонентов подбираем по степени конфликтности - хотим, чтобы было не скучно. Оксимирона против Гнойного (самый популярный рэп-баттл - 22 млн просмотров в youtube) пообещать не рискну - у нас не рэп, но тоже будет жарко. На данный момент согласие на участие в нашем проекте дали, например, Мария Юферева и Ольга Иванова", - уточнила главред rus.err.ee.

По завершении прямых трансляций из редакции новостей ERR, самые острые моменты словесных поединков, комментарии и оценки жюри будут доступны на портале RUS.ERR.EE.

Редактор: rus.err.ee

политикавыборыбатл


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